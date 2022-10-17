الامارات | نفاد تذاكر مباراة الإمارات والأرجنتين الودية في أقل من 24 ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبي الإمارات والأرجنتين، التي يستضيفها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي 16 نوفمبر المقبل، حيث بيعت التذاكر بالكامل في أقل من 24 ساعة. ومازالت الفرصة متوافرة لحضور جلسة تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان بأبوظبي يوم 13 نوفمبر الساعة 6 مساءً.

وتتوافر التذاكر لحضور التدريب المفتوح الآن مقابل 25 درهماً إماراتياً، وتتيح للجماهير فرصة مشاهدة أحد أبرز لاعبي كرة القدم خلال العقدين الأخيرين «ليونيل ميسي»، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا، لاعب نادي يوفنتوس، ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، وباولو ديبالا لاعب روما، وجولييان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني في تصريح صحافي: «تُعد الأرجنتين إحدى الدول المرشحة للفوز بكأس العالم هذا العام، حيث يضم منتخبها مجموعة مميزة من اللاعبين الذين قد تكون هذه البطولة محطتهم الدولية الأخيرة». وتتمتع الأرجنتين بسجل حافل خالٍ من الهزائم لـ35 مباراة متتالية منذ 2019. وسيعادل الأرجنتين، حامل لقب بطولة كوبا أميركا 2021 بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإيطالي في عدد المباريات دون هزيمة، في حال تجنب الخسارة في مباراته الودية أمام الأبيض الإماراتي؛ ومباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام السعودية في 22 نوفمبر المقبل.