الامارات | بن هويدن: النقطة الـ 10 أمر مميز لكلباء ونطمح لتعزيز النتائج الإيجابية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل اتحاد كلباء انطلاقته الجيدة في الموسم الجاري لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حسم ديربي الساحل الشرقي لمصلحته أول من أمس، بالفوز 2-0 على دبا في الجولة السادسة. وقال عضو شركة اتحاد كلباء، المتحدث الرسمي للفريق، عيسى موسى بن هويدن لـ«الإمارات اليوم» إن «الوصول إلى النقطة العاشرة بعد ست جولات أمر مميز للفريق».

وتابع: «راضون عن النتائج المميزة، ونطمح لتعزيزها بما هو أفضل». وأضاف: «جميع لاعبي الفريق ظهروا بشكل فني مميز سواء كانوا مواطنين أو أجانب وسعداء للانسجام الذي يجمعهم ونتطلع دائماً للأداء الأفضل». وقال إن الفوز على دبا مستحق لكلباء قياساً بعطاء اللاعبين، كما أشاد بحضور جمهور كلباء في المدرجات ودعم الفريق وتشجيعه للاعبين.

وتنتظر كلباء مبارتان قويتان في الجولتين المقبلتين السابعة والثامنة أمام الوصل والنصر. وحقق حتى الآن الفوز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر في مناسبتين.

بدوره عبر مدرب دبا الفرنسي غريغوري عن حزنه للنتيجة، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إنه لم يتوقع الخسارة، وقال إن لاعبي فريقه قدموا أداء جيداً، وإنهم لم يستحقوا الخسارة وإن التعادل لو تحقق (بحسب وصفه) لكان عادلاً بعد أن قدم الفريق أداء طيباً. وقال إن كلباء نجح في استغلال أخطاء لاعبي دبا، وأن الهدف الأول أسهم في الخسارة، وسيسعون لتصحيح الوضع في الفترة المقبلة.

• كلباء حقق الفوز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر في مناسبتين حتى الآن.