الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاوضات

دخل حارس مرمى أحد أندية دوري المحترفين، في مفاوضات مبدئية مع ناديه، لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، علماً أن هذا الحارس تلقى عروضاً عدة، لكنه يفضل الاستمرار مع ناديه الحالي.

اعتماد

قرر مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الاعتماد على لاعب في فئة المقيم خلال الفترة المقبلة، بدلاً من اللاعب الأجنبي الذي يلعب في المركز نفسه، بعدما تألق اللاعب الشاب، ونال إعجاب الجهاز الفني.

مدرب

عاد مسؤول إلى قطاع المراحل السنية لأحد أندية الدوري، وبعد تسلّمه مهامه، قرر إعادة أصدقائه السابقين من المدربين، وإنهاء خدمات عدد من المدربين الموجودين في النادي.