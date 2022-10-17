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الامارات | فوز مسافي وتعادل حتا ودبا الحصن والذيد ومصفوت في «الأولى»

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محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا حتا ودبا الحصن بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى في استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، وأصبح رصيد دبا الحصن 11 نقطة في المركز الثاني، مقابل سبع نقاط لفريق حتا في المركز الـ11، سجل هدف حتا لاعبه الإيطالي جابريل سانتيني في الدقيقة 2، بينما سجل هدف دبا الحصن البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 6.

وفي مباراة أخرى، فاز مسافي على مضيفه العربي بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد مسافي سبع نقاط في المركز الـ10، مقابل 10 للعربي سادساً.

وفي مباراة ثالثة تعادل الذيد مع ضيفه مصفوت بهدف لمثله، ليصبح رصيد كل منهما سبع نقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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