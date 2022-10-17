شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: فرق الدوري ستلعب 4 جولات خلال المونديال وسيتم تحديدها بعناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن فرق الدورى المصرى ستلعب 4 جولات خلال منافسات كأس العالم، سيتم تحديدها بعناية، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يتم تطبيقه للمرة الأولى، بل يحدث في الدورى الجزائرى حفاظاً على انتظام المسابقة.

وكشف دياب، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس1" مع الإعلامى سيف زاهر، أن نادى الإسماعيلى أرسل طلبا بتغيير ملعب مباراته أمام الأهلى، لكن حتى الآن لم تصل لهم أي موافقات، وعليها فإن اللقاء سيقام على برج العرب ونفس الأمر للنادى المصرى في مباراته الأولى.

وأكد دياب أن الرابطة تمثل الأندية وتعلم قيمة النادى البورسعيدى وعشق جماهيره له، لافتا إلى أن اختيار الملعب يحتاج موافقة واشتراطات أمنية، وتكون من اختصاص النادى، لافتا إلى أنه في تنسيق دائم مع كامل أبو على رئيس النادى المصرى البورسعيدي.

أكد رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن جدول الدوري سوف يتم الإعلان عنه كاملا غداً الإثنين، مشيرا إلى أن الموسم الجديد المقرر انطلاقه بعد غد الثلاثاء سينتهى في 30 يونيو المقبل، وذلك لم يحدث طوال السنوات الأخيرة الماضية، على أن ينتهي الموسم بعد المقبل في مايو.