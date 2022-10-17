شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد قواعد اختيار المشاركين في أفريقيا حال إلغاء المسابقة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية في لائحة المسابقات الجديدة قواعد محددة لإرسال الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، عطفا على نتائج وترتيب هذا الموسم.

ونصت المادة رقم (108) في لائحة الموسم الجديد أنه حال إلغاء مسابقة الدوري العام لأسباب قهرية قبل انتصاف المسابقة تكون البطولة كأنها لم تكن وتعتبر لاغية، ويسلم أسماء الفرق للمشاركة في أفريقيا بناء على ترتيب الموسم السابق.

وتطرقت المادة لحالة إلغاء المسابقة بعد انتهاء الدور الأول، حيث نصت اللائحة على أنه حال إلغاء المسابقة لأسباب قهرية بعد انتهاء الدوري الأول يعتمد آخر ترتيب للفرق وقت إلغاء المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار إلغاء نتائج الجولة المنقوصة.

وتعد بطولة الدوري هي الأهم بالنسبة للأندية المصرية، باعتبارها العامل الأساسى فى مشاركة الأندية ببطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، سواء بطولة دورى أبطال أفريقيا، أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، لذا تشهد المسابقة المحلية منافسة شرسة بين جميع الفرق لحصد اللقب أو ضمان مركز مميز فى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات القارية.