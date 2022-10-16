شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: فيوتشر يهدف إلى صناعة شىء مختلف فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر، عن سعادته بالتأهل لدور الـ32 مكرر، مؤكدا أنه خطوة مهمة بالنسبة للاعبين، لافتا إلى أنهم يريدون صناعة شيء مختلف، مثل الموسم الماضي، عندما حصدوا كأس الرابطة، موضحا أن هدفهم تكرار ذلك في بطولة الكونفدرالية.

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه يجتهد قدر استطاعته، مشيرا إلى أنه كان محظوظًا بالتعلم من نجوم كبار، موضحا أنه كلما تقدم في العمر زادت خبراته، لافتا إلى أن معظم لاعبي الدوري من كبار السن مميزون.

وكشف مدافع فيوتشر عن دور اللاعبين الكبار في الفريق، منهم أو مروان محسن ومحمود جنش، مؤكداً أنهم ينقلون الخبرات لباقي عناصر الفريق، مختتما: "قبل اللقاء كان مهما أن ننقل للاعبين أن التأهل لم يُحسم بعد الفوز ذهابًا 2-0، وأنه تتبقى مباراة إياب".

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد إقصاء نظيره كالون إف سى السيراليونى بالفوز عليه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية بعد الفوز على بطل سيراليون بسداسية نظيفة بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وكان فريق فيوتشر قد نجح في انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق.

وسجل أهداف فيوتشر أيمن الصفاقسى في الدقيقة 11، 60، ثم أضاف سعد سمير الهدف الثالث في الدقيقة 67، واختتم ناصر ماهر أهداف فيوتشر في الدقيقة 80.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: جنش، محمود رزق، مروان محسن، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، سعد سمير، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، غنام محمد، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين.