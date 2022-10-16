شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 16 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 / 10 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تأهل فيوتشر لدور الـ32 مكرر، بعد فوزها على كالون السيراليونى برباعية نظيفة، فى الوقت الذى أعلن فيه مسئولو الزمالك تجديد عقد محمد أشرف روقا..

فيوتشر: أزمة جنش انتهت.. وغياب على ماهر مؤثر

قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لـ فيوتشر، إن أزمة محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق، انتهت بعد اعترافه بالخطأ وإعلان اعتذاره لزملائه والجهاز الفني والإدارى، مؤكدا أن الحارس أضاف كبيرة لهم ويخلق حالة من السعادة في غرفة الملابس مع زميله سعد سمير.

الزمالك يُعلن تجديد عقد محمد أشرف "روقا"

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسميًا عن تجديد عقد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية.

فيوتشر يسحق كالون السيراليونى برباعية ويصعد لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إقصاء نظيره كالون إف سى السيراليونى بالفوز عليه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فيريرا يمنح "رباعى الشباب" راحة من تدريبات اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الرباعي محمد طارق وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو والسيد عطية حارس المرمى، راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

مران الأهلي.. مشاركة تاو وتحفيز الصفقات الجديدة قبل مواجهة الإسماعيلى.. فيديو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي فى بداية منافسات الدوري الممتاز.

المنتخب الأولمبى يتوجه إلى إيسواتيني الخميس لخوض ذهاب التصفيات الأفريقية

عقد البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، اجتماعا مهما مع جهازه المعاون بالكامل للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل السفر إلى إيسواتيني الخميس المقبل لخوض مباراة الذهاب فى الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

تعرف على مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر

أقيمت ظهر اليوم قرعة مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر لفرق القسمين الثالث والرابع موسم 2022/2023، بحضور خالد كامل مدير إدارة المسابقات وناصر فراج نائب مدير لجنة المسابقات، على أن تقام مباريات الدور التمهيدى الأول يوم الأربعاء المقبل.