شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلي تغادر إلى السعودية غدا للمشاركة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي صباح غدٍ الإثنين، متجهة إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتضم بعثة الأهلي الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة رئيسًا للبعثة، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين.

وحرص سراج الدين على التنسيق مع ياسر لبيب لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتنقلاتها وملاعب التدريب، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للفريق لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات البطولة، كما قام باتصالات واسعة مع اللجنة المنظمة للاتفاق على كافة الأمور والجوانب التنظيمية التي تتعلق بالفريق.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودي.