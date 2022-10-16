شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسيطر على منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مساء اليوم منافسات 10 متر بندقية و10 متر مسدس ضغط هواء رجال وسيدات، بالإضافة إلى إقامة نهائيات 50 متر بثلاثة أوضاع مختلفة لفرق الشباب، ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 12 وحتى 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت منافسات اليوم بمنافسات 25 متر مسدس لفرق المختلط شباب ونهائيات 10 متر بندقية ضغط هوا فرق رجال وسيدات ثم منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء رجال وسيدات قبل أن تختتم المنافسات بنهائي 50 متر 3 أوضاع لفرق الشباب.

وجاءت النتائج كالتالي:

حقق فريق المختلط للشباب بالصين الميدالية الذهبية بمنافسات 25 متر مسدس، فيما حقق منتخب الهند المركز الثاني والثالث.

أما على صعيد منافسات 10 متر بندقية ضغط هوا لفرق الرجال، فقد تمكن منتخب الهند من حصد الميدالية الذهبية، وحقق منتخب الصين الفضية بينما توج المنتخب الصربي بالميدالية البرونزية.

وعلى صعيد السيدات بمنافسات 10 متر بندقية ضغط هوا، تمكنت سيدات الصين من الفوز بالمركز الأول على حساب كل من منتخب أمريكا والهند اللذان حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي منافسات 10 متر مسدس ضغط هوا رجال، حقق منتخب الصين المركز الأول متفوقا على كل من المنتخب الإيراني صاحب المركز الثاني والمنتخب الكوري صاحب المركز الثالث.

واستمر التفوق الصيني على صعيد السيدات أيضا في منافسات 10 متر مسدس ضغط هوا، حيث تمكن منتخب سيدات الصين من حصد الذهبية، فيما حصل منتخب الهند على الميدالية الفضية والمنتخب الإيراني على البرونزية.

وأخيرا، أختتمت منافسات اليوم بنهائي 50 متر بثلاثة أوضاع لفرق الشباب واستطاع منتخب أمريكا الفوز بالمركز الأول، فيما احتل المنتخب الأوكراني المركز الثاني والهند المركز الثالث.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.