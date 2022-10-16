شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقدم قميصه الجديد رسميا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نادي أسوان رسميا قميصه الجديد استعدادا للدوري الممتاز هذا الموسم، حيث نشر النادي الجنوبي فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق عليه: "سيداتي آنساتي سادتي. نقدم لكم القميص الرسمي لفريق كرة القدم لنادي أسوان للموسم الجديد 2022-2023".

ويستعد فريق أسوان لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الثلاثاء في مستهل مشواره بالدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وخاض أبناء الجنوب أربع مراحل ضمن خطة الإعداد، بداية من معسكر القاهرة ثم الأكاديمية البحرية، بالإسكندرية ثم معسكر أسوان وأخيرا معسكر بالقاهرة.

وقرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح، ضم هيثم الفيل، لاعب الفريق السابق، إلى الجهاز الفني لزهرة الجنوب، وانضم هيثم الفيل للجهاز الفني لأسوان والذي يقوده ربيع ياسين في منصب المدرب المساعد.