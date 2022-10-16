شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: أزمة جنش انتهت.. وغياب على ماهر مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لـ فيوتشر، إن أزمة محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق، انتهت بعد اعترافه بالخطأ وإعلان اعتذاره لزملائه والجهاز الفني والإدارى، مؤكدا أن الحارس أضاف كبيرة لهم ويخلق حالة من السعادة في غرفة الملابس مع زميله سعد سمير.

وأضاف السقا، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، أن غياب على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن الدكة وتواجده في المدرجات مؤثر للغاية، موضحا أنه ليس ذنبه عدم الحصول على الرخصة التدريبية، متمنيا حل الأزمة خلال الأيام القادمة.

وأوضح المدير الرياضى لـ فيوتشر أن الله كلل مجهودهم بالنجاح بعد التأهل إلى دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد إقصاء كالون إف سى السيراليونى بالفوز عليه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف السقا أن الصعود للدور المقبل من الكونفدرالية الأفريقية يأتي بعد تعب المنظومة بأكملها من جهاز فنى وإدارة ولاعبين، مشيرا إلى أن اللاعبين الجدد يعدون إضافة كبيرة للفريق، متمنيا ابتعاد الإصابة عن الفريق ككل، لافتاً إلى أن السفر يمنحهم اكتساب الخبرات.

وتحدث المدير الرياضى لـ"فيوتشر" عن بدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه بعد غدٍ الثلاثاء قائلا: "الدورى المصرى صعب وجميع الفرق قامت بالتحضير والمذاكرة، مختتما: "نملك أكثر من لاعب في جميع المراكز والمنافسة قوية بينهم الأمر الذى يصب في مصلحة الفريق".