شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 16 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت نادى الزمالك اليوم الأحد 16 / 10 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تجديد مجلس الإدارة لعقد محمد أشرف روقا، ومواصلة الفريق لتدريباته استعدادا لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى.

الزمالك يُعلن تجديد عقد محمد أشرف "روقا"

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسميًا عن تجديد عقد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية.

فقرة فنية وخططية للاعبى الزمالك استعدادا لسموحة

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، فقرة فنية خاصة لمجموعة اللاعبين المدافعين بالفريق، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

محمود الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري.

جلسة تحفيزية من فيريرا للاعبى الزمالك استعدادا للقاء سموحة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

فيريرا يمنح "رباعى الشباب" راحة من تدريبات اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الرباعي محمد طارق وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو والسيد عطية حارس المرمى، راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.