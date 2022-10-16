شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حمدي يقود تدريب المستبعدين من الاتحاد السكندري بتكليف من "زوران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الصربى زوران، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، يوسف حمدى، مدرب فريق الشباب، بزعيم الثغر مواليد 2001 بتدريب المستبعدين من القائمة التى غادرت الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة، ومن ثم السفر إلى أسوان لخوض أول مباراة بالدوري للموسم الجديد.

ويقود يوسف تدريب اللاعبين على ملاعب النادى بسموحة عقب الجلسة التى جمعت المدرب العام التونسى كريم بن سالم سباعى والذى سلم يوسف البرنامج الخاص باللاعبين لتنفيذه.

وكان زوران قد استبعد 8 لاعبين من معسكر أسوان، وهم: محمد الصباحى وعبد الغنى محمد وأحمد السيد غريب وعبد الله نصيب وناصر ناصر والسيد سالم ومصطفى إبراهيم وفوزى الحناوى.