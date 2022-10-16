شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 16 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في بداية منافسات الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة.