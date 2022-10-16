شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 16 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في بداية منافسات الدوري الممتاز.
واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة.
خاض لاعبو الأهلي جانباً من التدريبات البدنية فى الجيم وتدريبات متنوعة بالكرة فى بداية المران الذى أُقيم صباح اليوم، الأحد، قبل أن يقود السويسري مارسيل كولر المدير الفني اللاعبين لتنفيذ بعض الفقرات الفنية والتكتيكية فى تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.
فيما قاد ميشيل يانكون ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير فى تدريبات متنوعة شهدت جوانب فنية مكثفة لثلاثى حراسة المرمى.
تعرف على رسالة كولر للاعبي الأهلي قبل انطلاق الدوري الممتاز
واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في بداية منافسات الدوري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة، وحرص الجهاز الفني على التأكيد للاعبيه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز فى المباراة القادمة وأهميتها فى انطلاق مشوار الفريق بالدوري الممتاز.
شارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلى خلال الفترة الماضية، وانتظم «تاو» فى المران الجماعي مع باقي اللاعبين بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى أبعدته خلال الفترة الماضية.
وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي فى إياب الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي فى بداية منافسات الدوري الممتاز.
وشارك بيرسي تاو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.