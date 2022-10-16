شكرا لقرائتكم خبر عن 29 نوفمبر انطلاق بطولة الجمهورية للمدارس للملاكمة بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم يوم 29 نوفمبر القادم موعدًا لأنطلاق بطولة الجمهورية للمدارس للموسم 2022/2023 لتستمر حتى يوم 8 ديسمبر القادم بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

كما قرر مسئولو إتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم بدء نشاط الموسم الجديد يوم 29 أكتوبر الجارى ببطولة الجمهورية للسيدات التى ستقام فى الإسماعيلية والتى تستمر حتى يوم 3 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للناشئات خلال الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر القادم بمركز شباب المعادى.

وحققت رياضة الملاكمة مؤخرا للطولة أفريقيا بموزمبيق 3 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضيات، وتوج يسرى رزق بطل الملاكمة بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج بنتيجة 5/0 فى نهائى البطولة.

ونجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى أمس، فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص.

بينما اكتفى عمر عبد العزيز بالميدالية البرونزية فى وزن 76 كجم، وخسر عبد الرحمن عرابى من بطل كوت ديفوار فى وزن 80 كجم، ومحمد إبراهيم السلاموني فى 92 كجم واكتفى بالبرونزية أيضا.