دوري الأبطال.. 9 مقاعد عربية.. وبطاقة منتظرة قبل المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسم فريق الوداد البيضاوي المغربي بطاقة التأهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم (2022-2023) بعد الفوز على ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة (7-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

دور المجموعات سيشهد ظهور تسعة أندية عربية وهم: الأهلي والزمالك (مصر) - الهلال والمريخ (السودان) - الرجاء والوداد (المغرب) - شباب بلوزداد شبيبة القبائل (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس).

ويبتقى مقعد الآن من أجل استكمال دور المجموعات بين فيتا كلوب الكونغولي ورايل كلوب دو كاديوجو بطل بوركينا فاسو حيث أقيم لقاء الذهاب على ملعب الأخير وانتهى بدون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بطل الكونغو وبطل بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل.

وجاء شكل الفرق من حيث المستويات الأربعة على النحو التالي:

التصنيف الأول: الأهلي (مصر) - الترجي (تونس) - الرجاء (المغرب) - الوداد (المغرب).

التصنيف الثاني: صنداونز (جنوب أفريقيا) - الزمالك (مصر) - حوريا (غينيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - شباب بلوزداد (الجزائر) - شبيبة القبائل (الجزائر) - الهلال (السودان).

التصنيف الرابع: القطن (الكاميرون) - المريخ (السودان) - فيبرس (أوغندا) - فيتا كلوب (الكونغو) أو رايل كلوب دو كاديوغو (بوركينا فاسو).

وجاءت مباريات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقي:

المريخ 2× أهلي طرابلس 0 (الذهاب)

المريخ 1 × أهلي طرابلس 3 (الإياب)

يانج أفريكانز 1 × الهلال 1 (الذهاب)

يانج أفريكانز 0 × الهلال 1 (الإياب)

أسكو كارا 1 × شبيبة القبائل 2 (الذهاب)

أسكور كارا 1 × شبيبة القبائل 1 (الإياب)

جمعية نيجيليك 0 × الرجاء البيضاوي 2 (الذهاب)

جمعية نيجيليك 0 × الرجاء البيضاوي 1 (الإياب)

كاب تاون 0 × بترو أتلتيكو 3 (الذهاب)

كاب تاون 0 × بترو أتلتيكو 1 (الإياب)

فيبرس 0 × مازيمبي 0 (الذهاب)

فيبرس 0 × مازيمبي 0(الإياب) تأهل فيبرس بعد الفوز بركلات الترجيح

رويال ليبوباردس 1 × القطن 1 (الذهاب)

رويال ليبوباردس 2 × القطن 2 (الإياب)

الاتحاد المنستيري 0 × الأهلي 1 (الذهاب)

الاتحاد المنستيري 0 × الأهلي 3 (الإياب)

لاباس 0 × صنداونز 7 (الذهاب)

لاباس 1 × صنداونز 8 (الإياب)

ريفرز يونايتد 2 × الوداد البيضاوي 1 (الذهاب)

ريفرز يونايتد 0 × الوداد البيضاوي 6 (الإياب)

بلاتو 2 × الترجي 1 (الذهاب)

بلاتو 0 × الترجي 2 (الإياب)

بريميرو دي أوجوستو 1 × سيمبا 3 (الذهاب)

بريميرو دي أوجوستو 0 × سيمبا 1 (الإياب)

أسيك ميموزا 0 × حوريا 1 (الذهاب)

أسيك ميموزا 1 × حوريا 1 (الإياب)

دجوليبا 2 × شباب بلوزداد 1 (الذهاب)

دجوليبا 0 × شباب بلوزداد 2 (الإياب)

الزمالك 1 × فلامبو 0 (الذهاب)

الزمالك 5 × فلامبو 1 (الإياب)