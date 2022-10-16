باريس يحسم كلاسيكو فرنسا بفوز صعب أمام مارسيليا وينفرد بصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على نظيره مارسيليا، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الفرنسي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2 عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبتلك النتيجة، انفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن لوريان صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد مارسيليا عند 23 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

" دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيريرا، بيرنات، فيراتي، رويز، فيريرا، ميسي، مبابي، نيمار".

وعلى الجانب الأخر سيلعب مارسيليا بتشكيل مكون من:

" لوبيز، مانجولو، بيلي، بيلاردي، تافرايس، وترود، رونجي،كلاوس، جوندوزي، هاريت، سانشيز".

أحداث المباراة

وكاد ان يسجل ليونيل ميسي هدفا مبكرا في الدقيقة 4، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس مارسيليا تألق وأبعد الكرة عن مرماه.

وفي الدقيقة 28 عاد حارس مارسيليا باو لوبيز ليتألق ويتصدى لركلة قوية من اللاعب كيليان مبابي.

وترجم باريس سان جيرمان سيطرته لهدف أول في الدقيقة 54+2 عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا مستغلا تمريرة سحرية من زميله كيليان مبابي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه صامويل لاعب مارسيليا بعدما تدخل بشكل قوي ضد نيمار لاعب باريس، ليكمل فريق مارسيليا المباراة بـ 10 لاعبين.

وأهدر لونيل ميسي هدفا في الدقيقة 78 بعدما حصل على تمريرة سحرية مبابي، لكن النجم الأرجنتيني سدد الكرة أعلى الحارس والعارضة.

وقرر مدرب باريس سان جيرمان الدفع باللاعب بابلو سرابيا بدلا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 79.