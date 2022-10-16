6 أهداف.. تألق المحترفين المصريين أوروبيًا وعربيًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر

شهد الأسبوع الحالي، تألق اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية في جميع المسابقات.

وسجل 6 لاعبين مصريين محترفين، 6 أهداف خلال الـ48 ساعة الماضية، ساعدت أنديتهم على تحقيق نتائج إيجابية في الدوريات المختلفة.

وكانت البداية مع أحمد حسن "كوكا" لاعب ألانيا سبور التركي، الذي سجل هدفاً في فوز فريقه على أنطاليا سبور بنتيجة (3-2)، يوم الجمعة الماضي.

وسجل عمر مرموش هدفاً في تعادل فريقه فولفسبورج الألماني، مع بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (2-2)، أمس السبت.

وعرف اليوم الأحد، تسجيل 4 محترفين مصريين للأهداف، كانت البداية مع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، الذي سجل هدفاً في اكتساح فريقه لنادي بريست بنتيجة (4-1).

ونجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لحسم قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، بعد تسجيله لهدف الفوز في شباك إيدرسون.

وجاء الدور على محمود حسن "تريزيجه" لاعب طرابزون سبور التركي، لزيارة الشباك هو الأخر، بعد أن سجل هدفاً في تعادل فريقه أمام بشكتاش في قمة الدوري التركي.

واختتم أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي، أهداف المصريين المحترفين، بعد تسجيله لهدف فوز فريقه أمام نادي الوحدة بالدوري السعودي.