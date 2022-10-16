الخطيب ينتهي من الفحوصات الأولية في فرنسا ويغادر للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أنهى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الفحوصات الأولية في فرنسا، حيث سيغادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وكان الخطيب غادر منذ أسبوع إلى فرنسا من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعات للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن المقرر أن يغادر الخطيب، غدًا الإثنين، باريس في طريقه للملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وبعد أيام سيعود الخطيب بعد ذلك إلى فرنسا لاستكمال بقية الفحوصات الطبية، والعرض على الأطباء لتحديد العلاج والتأهيل المناسب.