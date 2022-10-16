على رأسهم اتحاد العاصمة الجزائري.. تأهل ثلاثي عربي لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق الإفريقي التونسي بطاقة التأهل دور الـ 32 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدم فوزه على كيبنجا بطل زنجبار بنتيجة 7-0.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت في زنجبار بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاءت أهداف الفريق التونسي عن طريق زهير الزوادي الدقيقة2، علي العمري في الدقيقة 15، حمدي العبييدي في الدقيقة 52، شهاب العبيدي في الدقيقة 67، وأحمد خليل في الدقيقتين 73 و 84، بينما سجل نادر الغندري من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وصعد فريق اتحاد العاصمي الجزائي إلى نفس الدور بعد الفوز على كارا التوجولي بنتيجة هدفين لهدف، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب في توجو بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل هدفي اتحاد العاصمة في مواجهة الذهاب كل من اساكة لطيف بالخطأ في مرماه (20)، وأيمن محيوص (48)، بينما جاء هدفي الإياب عن طريق اللاعب عبدالرحمن مزياني في الدقيقتين 38، 53.

وتأهل فريق ديابل نوار الكونغولي إلى نفس الدور على حساب فيروفياريو دا بيرا، بعد الفوز بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وودع هارتس فوك الغاني البطولة رغم فوزه على ريال باماكو المالي بهدف دون رد، بعدما خسر في مواجهة الذهاب بنتيجة 0-3.

وغادر فريق عزام التنزاني هذا الدور على يد الأخضر الليبي رغم الفوز بنتيجة هدفين دون رد على ملعبه بتزانيا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح فريق الأخضر الليبي بنتيجة 3 أهداف دون رد.