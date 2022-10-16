الامارات | رقم تاريخي جديد لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل محمد صلاح لاعب ليفربول، تاريخ مباريات فريقه أمام مانشستر سيتي، بعد تسجيله هدف فوز الريدز الوحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول، ليصبح أول لاعب فى تاريخ الريدز يسجل فى 4 مواجهات متتالية على آنفيلد في شباك السيتي.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في 5 مباريات ضد مانشستر سيتي على آنفيلد من ضمنها التسجيل بآخر 3 مواجهات على أرض الريدز، قبل أن يسجل في مباراة اليوم.

وأحرز محمد صلاح هدفا رائعا قبل أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي ليهدي ليفربول الفوز 1-صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتلقى صلاح تمريرة طويلة من زميله الحارس أليسون وروضها لنفسه بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76، لينجح ليفربول في التعافي من تحقيق أسوأ بداية له في المسابقة بعد ثماني جولات منذ موسم 2012-2013.

وكان قائد منتخب مصر بعيدا عن مستواه، كما هو حال العديد من زملائه، لكن بعد تسجيل أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا خلال الفوز 7-1 على رينجرز الأسبوع الماضي، نجح في هز شباك سيتي بشكل حاسم.

وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال صلاح في مقابلة تلفزيونية بعد المباراة «هذا منافس صعب دائما سواء على ملعبه أو خارجه. يكون من الصعب الاحتفاظ بالكرة ونحاول حصد النقاط وترتيبنا ليس ممتازا لكن هذه مباراة واحدة وسنواصل المضي قدما».