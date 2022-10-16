ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على السيتي.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح وصيام هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، بالجولة 11 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف المبارة الوحيد في الدقيقة 76، بعدما تلقى كرة طولية من الحارس أليسون ليراوغ بهارة كانسلو وينفرد بالمرمى ويسجل على يمين إيدرسون.

وقدم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وأهدر أكثر من فرصة محققة.

وشهدت الجولة استمرار صحوة آرسنال، حيث فاز على ليدز يونايتد بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على أستون فيلا بثنائية نظيفة.

وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل سلبيًا بلا أهداف، بينما فاز توتنهام على إيفرتون بهدفين دون رد، وسقط برايتون أمام برينتفورد بالنتيجة نفسها.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر:

1 آرسنال، 27 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 23 نقطة.

3 توتنهام، 23 نقطة.

4 تشيلسي، 19 نقطة.

5 مانشستر يونايتد، 16 نقطة.

6 نيوكاسل، 15 نقطة.

7 برايتون، 14 نقطة.

8 ليفربول، 13 نقطة.

9 برينتفورد، 13 نقطة.

10 بورنموث، 13 نقطة.

11 فولهام، 12 نقطة.

12 وست هام، 11 نقطة.

13 كريستال بالاس، 10 نقاط.

14 إيفرتون، 10 نقاط.

15 ليدز يونايتد، 9 نقاط.

16 أستون فيلا، 9 نقاط.

17 ولفرهامبتون، 9 نقاط.

18 ساوثهامبتون، 8 نقاط.

19 ليستر سيتي، 5 نقاط.

20 نوتينجهام فورست، 5 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حافظ النرويجي إيرلينج هالاند على صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفاً، رغم غيابه عن التهديف أمام ليفربول.

ونجح ليفربول في تخطي عقبة مانشستر سيتي، بهدف نظيف، من توقيع محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، ليصل إلى 3 أهداف في المسابقة المحلية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول:

1- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) (15 هدفا)

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) (9 أهداف)

3- إيفان توني (برينتفورد) (8 أهداف)

4- ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) (7 أهداف)

5- البرازيلي روبرتو فيرمينيو (ليفربول) (6 أهداف)

6- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) (6 أهداف)

7- البرازيلي جابرييل خيسوس (أرسنال) (5 أهداف)

8- الإنجيلزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) (5 أهداف)

9- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) (5 أهداف)

10- البرازيلي جابرييل مارتينللي (أرسنال) (4 أهداف)

11- الإسباني رودريجو (ليدز يونايتد) (4 أهداف)

12- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) (4 أهداف)

13- الباراجوياني ميجيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) (4 أهداف)

14- الأرجنتيني ماك إليستير (برايتون) (4 أهداف)

15- يملك محمد صلاح 3 أهداف في رصيده هذا الموسم فقط.