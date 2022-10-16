شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية وخططية للاعبى الزمالك استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، فقرة فنية خاصة لمجموعة اللاعبين المدافعين بالفريق، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

وقاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني، هذه الفقرة ومعه أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وتم خلالها التركيز على أمور تكتيكية خاصة بتحركات وأدوار اللاعبين المدافعين داخل الملعب.

وقام فيريرا بإيقاف الفقرة في أكثر من مناسبة وتوجيه تعليمات متواصلة للاعبين.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.