شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية وخططية للاعبى الزمالك استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، فقرة فنية خاصة لمجموعة اللاعبين المدافعين بالفريق، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.
وقاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني، هذه الفقرة ومعه أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وتم خلالها التركيز على أمور تكتيكية خاصة بتحركات وأدوار اللاعبين المدافعين داخل الملعب.
وقام فيريرا بإيقاف الفقرة في أكثر من مناسبة وتوجيه تعليمات متواصلة للاعبين.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.
من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري.
وشهدت الفقرة التي قادها أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد، التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة بخطة اللعب .
عقب ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات بحيث تؤدي كل مجموعتين تقسيمة فنية في جزء من الملعب.
وقام أعضاء الجهاز الفني في وجود فيريرا بتوجيه التعليمات الفنية للاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال التقسيمة.
وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام على هامش التقسيمة شهدت الجلسة التشاور والحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.