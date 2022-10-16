شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز بيرسي تاو لمباراة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني على تجهيز بيرسي تاو، جناح الفريق الأحمر، من أجل المشاركة في المباريات، بدءا من مباراته ضد أسوان في الجولة الثانية من عمر الدوري المصري، في ظل صعوبة لحاق اللاعب بمباراة فريقه الافتتاحية في مسابقة الدوري ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل.

وانتظم بيرسي تاو في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل كامل بدءا من مران الفريق الأحمر، اليوم الأحد، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي وشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ويغيب بيرسي تاو عن الأهلي منذ نهاية الموسم الماضي، حيث اشتكى اللاعب من مزق في العضلة الأمامية غاب بسببه أكثر من شهرين.

وغاب بيرسي تاو عن المشاركة مع الأهلي في مباراتيه ضد الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها الفريق الأحمر برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين.