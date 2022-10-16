شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري.

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك "الونش" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرات الفنية والخططية والتقسيمة، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.