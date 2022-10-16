شكرا لقرائتكم خبر عن تاليا مطر تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة تاليا أحمد منير مطر البالغة من العمر 6 سنوات، على الميدالية الذهبية والمستوى الأول في لعبة الجمباز الناشئات تحت سن 6 سنوات في بطولة الجمهورية عام 2022 .

واستطاعت اللاعب تاليا أن تؤدي بمستوى متميز جميع المهارات الأساسية في البطولة بدءًا من مهارة المرونة ومرورًا بمهارة التوازن وحتى مهارة الجري والباليه، وحصلت على المستوى الأول في جميع المهارات.

تستمر فعاليات بطولة كأس مصر للجمباز بمشاركة لاعبين من انحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري.