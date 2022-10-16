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تاليا مطر تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز

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القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة تاليا أحمد منير مطر البالغة من العمر 6 سنوات، على الميدالية الذهبية والمستوى الأول في لعبة الجمباز الناشئات تحت سن 6 سنوات في بطولة الجمهورية عام 2022 .

 

واستطاعت اللاعب تاليا أن تؤدي بمستوى متميز  جميع المهارات الأساسية في البطولة بدءًا من مهارة المرونة ومرورًا بمهارة التوازن وحتى مهارة الجري والباليه، وحصلت على المستوى الأول في جميع المهارات.

 

تستمر فعاليات بطولة كأس مصر للجمباز بمشاركة لاعبين من انحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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