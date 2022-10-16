شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية من فيريرا للاعبى الزمالك استعدادا للقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني للاعبين من أجل مواصلة مسيرة العمل بكل قوة، في ظل أهمية الفترة المقبلة للفريق، مشددا على ضرورة تنفيذ المطلوب، وأن يكون جميع اللاعبين على أتم جاهزية، سواء من الناحية البدنية أو الفنية استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.