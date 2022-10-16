شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح "رباعى الشباب" راحة من تدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الرباعي محمد طارق وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو والسيد عطية حارس المرمى، راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك بسبب مشاركتهم مع فريق النادي مواليد 2001 في مباراته أمام البنك الأهلي اليوم الأحد في الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفضل الجهاز الفني إراحتهم منعًا لتعرضهم للإجهاد على أن ينتظم الرباعي في تدريب الغد.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .