شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن تجديد عقد محمد أشرف "روقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسميًا عن تجديد عقد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية.

وحسم أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية.

كان عقد "روقا" انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يجدد الزمالك عقد اللاعب رسميًا.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.