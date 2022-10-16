شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسحق كالون السيراليونى برباعية ويصعد لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إقصاء نظيره كالون إف سى السيراليونى بالفوز عليه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية بعد الفوز على بطل السيراليون بسداسية نظيفة بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وكان فريق فيوتشر قد نجح في انتزاع فوزا ثمينا على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق.

وسجل أهداف فيوتشر أيمن الصفاقسى في الدقيقة 11، 60 ثم أضاف سعد سمير الهدف الثالث في الدقيقة 67 واختتم ناصر ماهر أهداف فيوتشر في الدقيقة 80.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: جنش، محمود رزق، مروان محسن، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، سعد سمير، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، غنام محمد، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين.



























