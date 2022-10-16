شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام كالون بالكونفدرالية.. وعودة جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة، نظيره كالون إف سي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 التكميلي.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: جنش، محمود رزق، مروان محسن، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، سعد سمير، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، غنام محمد، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين.



وكان فريق فيوتشر قد نجح في انتزاع فوزا ثمينا على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب، مؤكدا على أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أي أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.



وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر المدير الفني للفريق، من قيادة فيوتشر في مباراة كالون المرتقبة بالكونفدرالية، من أرض الملعب، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع: مازلنا نسابق الوقت لانهاء مسألة الرخصة التدريبية وقد نحسمها قبل مواجهة كالون ليقود علي ماهر الفريق من الملعب.

أضاف عبد الظاهر السقا متحدثاً عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركات الأفريقية: "قمنا بقيد 3 لاعبين فقط وهم، مهند لاشين، علي زعزع وأحمد يحيى، ولم نتمكن من قيد باقي الصفقات، وسيتم ضمهم إلى القائمة الأفريقية في أقرب فرصة مع فتح باب القيد الأفريقي".



ومن المقرر أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.