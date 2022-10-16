شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة فى نسختها السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم الأحد، فعاليات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها السادسة والتي أقيمت بصالة 2 باستاد القاهرة، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وشهد اليوم الختامي إقامة المباريات النهائية في مسابقات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط.

وحصدت الإيطالية "جوديث ماير" على الميدالية الذهبية، بعد فوزها على المجرية "دانييالا جوندا" بنتيجة 2 - 0، فيما حصل السلوفاكي "ميلان دراتافا" على ذهبية فردي الرجال بعد فوزه على الألماني "صاموئيل هسياو" بنفس النتيجة.

فيما توج الثنائي التايلاندي فارونيا كاوسامانج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات زوجي الرجال بعد فوزهم على ثنائي فرنسا والمكون من "رومين فرانك ولويس دوكور" بشوطين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة زوجي السيدات بعد فوز زوجي إيطاليا والمكون من "مارتينا كورسياني وزميلتها جوديث ماير" بعد الفوز على زوجي جنوب أفريقيا المكون من "إيمي أكيرمان وديدري لورانس" بنتيجة 2 - 0.

وأخيرًا توج زوجي المنتخب التايلاندي المكون من "روتانباك أوباثونج وجيهنيشا" بالميدالية الذهبية بعد الفوز على زملائهم بالمنتخب "راتشبول مكاسستورن وشاسنيه كورباب" بنتيجة 2 - 0.

وكان الزوجي المصري المكون من أدهم حاتم وأحمد صلاح قد توجا ببرونزية زوجي الرجال بعد خسارتهما في نصف النهائي من الزوجي الفرنسي المكون "رومين فرانك ولويس دوكور" في نصف نهائي البطولة الدولية بنتيجة شوطين دون مقابل.

وقام محمد كمال، القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وشهاب يحيى ومنة الله طناني ووليد الكسار أعضاء مجلس الإدارة، بتسليم ميداليات وجوائز البطولة على اللاعبين واللاعبات الفائزين، وبرفقتهم هشام التهامي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي عن المنطقة الشمالية، وجيف أوموكيكي عضو الاتحاد الأفريقي للعبة.