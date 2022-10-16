شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على كالون بهدف نظيف فى الشوط الأول بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق فيوتشر الشوط الأول متقدماً على نظيره كالون إف سى بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى فى الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 التكميلي.

وسجل أيمن الصفاقسى الهدف من رأسية متقنة في الدقيقة 11 بعد ركلة ركنية من الطرف الأيسر لعبت قصيرة، ومن ثم كرة مقوسة من مهند لاشين ليتلقاها الصفاقسي الذي سدد كرة داخل شباك فريق كالون السيراليونى.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: جنش، محمود رزق، مروان محسن، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، سعد سمير، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، غنام محمد، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين.

وكان فريق فيوتشر قد نجح في انتزاع فوزا ثمينا على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب، مؤكدا على أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أي أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.



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