شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الفيل مدربًا مساعدًا لأسوان فى الجهاز المعاون لربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح، ضم هيثم الفيل لاعب الفريق السابق الى الجهاز الفني لزهرة الجنوب.



وانضم هيثم الفيل للجهاز الفني لأسوان والذي يقوده ربيع ياسين في منصب المدرب المساعد.



ويستعد فريق أسوان لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الثلاثاء في مستهل مشواره بالدوري الممتاز موسم 2022-2023.



وخاض أبناء الجنوب اربعة مراحل ضمن خطة الإعداد، بداية من معسكر القاهرة ثم الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ثم معسكر اسوان واخيرا معسكر بالقاهرة.



خاض فريق أسوان بقيادة ربيع ياسين الفنية عدة وديات خلال فترة الإعداد لتجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم والوصول لافضل تشكيل يخوض به زهرة الجنوب مباريات الدوري الممتاز.



وواجه أبناء الجنوب النادي الأهلي وديا وخسر بصعوبة بهدفين لهدف، فيما فاز على المنيا وهلال الساحل السوداني وتعادل مع الاتحاد السكندري.



ونجح أسوان في إبرام عدة صفقات لتدعيم مراكز الفريق المختلفة قبل انطلاق الموسم الجديد، والتي جاءت كالتالي: الجابوني ماليك ايفونا والمغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش وعبد الرحمن العشري وميدو مصطفى وصابر الشيمي ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد واسلام صلاح وعماد فتحي والانجولي ديلسون كاموني ومحمد عطوة وعلي فتحي والحارس عمرو حسام والهولندي السنغالي باي كمارا واحمد حمودي واسلام جمال ومحمود نعيم ومحمود صلاح والنيجيري رفائيل اياجوا فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.