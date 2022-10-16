شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يتعادلون مع المصرى 2/2 فى دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 مع المصري بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، بالسويس، ضمن الجولة الثالثة من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: هاني عمرو - حمدي موسى - إسلام عبد الله - أحمد عربي.

الوسط: جلال فارس - عمر رزق - حسام ياسين - خالد خلف - عبد الرحمن أشرف «مانو».

الهجوم: علي عمرو.

وشارك محمد سلامة بدلًا من خالد خلف، ومحمد رضا بدلًا من عمر رزق، وسمير محمد بدلًا من حمدي موسى، وأحمد أشرف بدلًا من هاني عمرو.

تقدم المصري بهدفين، ونجح الأهلي في إدراك التعادل بهدفين عن طريق محمد رضا، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2/2.

بهذا التعادل رفع «أهلي 2001» رصيده إلى 4 نقاط من الفوز على فيوتشر 1/2 ، والخسارة أمام سموحة بنفس النتيجة، والتعادل مع المصري 2/2 ، مسجلًا 5 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد أخصائي التدليك.