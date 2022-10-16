شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وفحوصات طبية ومسحة كورونا لمنتخب الشاطئية قبل السفر إلى موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لفحوصات طبية بمعرفة الجهاز الطبى وقياسات بدنية، وذلك قبل سفر بعثة الفراعنة إلى موزمبيق لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

ويخضع المنتخب لمسحة كورونا غدًا قبل السفر من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين.

واطمأن الجهاز الفنى بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى على الحالة البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر الأخير، وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية المنتخب المصري في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات السنغال، أوغندا ومدغشقر.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلاً من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، ومحمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.