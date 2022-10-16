"حكايتي هتفضل مستمرة".. الزمالك يعلن استمرار روقا في صفوف الفريق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عن استمرار محمد أشرف "روقا"، في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشير لاستمرار "روقا" مع الفريق.

ونشر حساب الزمالك، مقطع الفيديو تحت عنوان: "النهاية هذه المرة..هي بداية لشئ اخر".

وقال روقا في مقطع الفيديو: "الرغبة هي نقطة البداية لكل شيء عظيم، من بدايتي مع الزمالك كانت رغبتي أن أحقق كل شيء".

وأضاف: "وهذا لم يكن ليتحقق دون الالتزام بكل شيء يتم طلبه مني، وفي كل وقت الناس كانت بتقول إنها النهاية".

واختتم روقا: "رغبتي كانت تدفعني لتقديم كل شيء لدي من أجل الزمالك، وطول ما رغبتي مع الزمالك موجودة، حكايتي هتفضل مكملة".

جدير بالذكر أن روقا انضم للزمالك في عام 2017 قادماً من طلائع الجيش، وشارك مع الفريق في 57 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.