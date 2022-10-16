"نهاية رائعة".. كيف تناولت صحف إنجلترا هدف صلاح في مانشستر سيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت صحف بريطانيا، الضوء على هدف محمد صلاح مع ليفربول، حيث قاد النجم المصري فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب "آنفيلد" في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وعاد ليفربول إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث جولات (خسارة من آرسنال، وتعادلين مع إيفرتون وبرايتون)، حيث أصبح رصيد الليفر (13 نقطة) في المركز الثامن من تسع مباريات.

بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة، ليتلقى - بطل الدوري الإنجليزي - خسارته الأولى هذا الموسم، ويصبح السيتي في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن آرسنال الذي تغلب على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

ويستعرض "يلا كورة" في التقرير التالي، أبرز ما جاء في صحف بريطانيا بعد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي:

"نهاية رائعة لصلاح"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن صلاح كتب نهاية رائعة لصالح ليفربول بعدما قاد فريقه "الريدز" لفوز مثير على مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن آرسنال يعتبر أكبر المستفدين من خسارة مانشستر سيتي حيث أصبح بين الفارق بين "الجانرز" والسيتي أربع نقاط.

وسلطت الصحيفة الضوء على طرد يورجن كلوب بسبب اعتراضه على التحكيم بجانب اعتراض بيب جوارديولا على إلغاء هدف فيل فودين.

"سيتي يتلقى خسارة أولى بسبب صلاح"

صحيح أن ليفربول بعيد عن المنافسة في بريميرليج خلال هذا الموسم (2022-2023)، إلا أن صلاح أثبت خطأ ذلك بالفوز على مانشستر سيتي.

صحيفة "ذا صن"، أضافت أن مانشستر سيتي تلقى الخسارة الأولى خلال هذا الموسم بعد الفوز في سبع مناسبات والتعادل في مباراتين.

وأشارت الصحيفة، أن هذا الأسبوع يُعد رائعًا بالنسبة لصلاح بعدما سجل أسرع "هاتريك" في شباك جلاسكو رينجرز بدوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفًا رائعًا من تمريرة حاسمة من الحارس أليسون بيكر.

وسلطت الصحيفة الضوء على تغيير صلاح قبل أن يخبره يورجن كلوب بالاستمرار، ليسجل بعدها "الفرعون المصري" هدفه الأول في بريميرليج منذ أغسطس الماضي.

"صلاح يستغل خطأ كانسيلو"

تحدثت صحيفة "تيلجراف" عن ملعب "آنفيلد" معقل فريق ليفربول، قائلة :"هذا هو آنفيلد" بعدما نجح أصحاب الأرض في استغلال الفرصة لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي.

وكشفت الصحيفة، أن مشجعين ليفربول ألقوا "عملات معدنية" على بيب جوارديولا وهو ما أثار غضبه خلال أحداث المباراة بجانب احتمالية وجود تحقيق من جانب رابطة الدوري الإنجليزي.

الصحيفة انتقلت للحديث عن هدف صلاح والذي استغل خطأ كانسيلو، ليحقق الليفر فوزًا ثمينًا على مانشستر سيتي.

"صلاح يهزم إيدرسون"

سلطت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، الضوء على هدف صلاح، قائلة :"صلاح يهزم إيدرسون".

وأشارت الصحيفة، أن الحارس البرازيلي استطاع أن يمنع هدفًا عن طريق صلاح قبل أن يكرر الأخير محاولته ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 76.

وبحسب الصحيفة، فإن ملعب "آنفيلد" لا يزال الملعب الأصعب على بيب جوارديولا نظرًا لتعرضه لخسارة جديدة في معقل ليفربول رغم النتائج السيئة التي يقدمها "الريدز" في الموسم الحالي.