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ليفربول عن صلاح أمام مانشستر سيتي: "شفت الشقاوة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علق الحساب الرسمي لنادي الإنجليزي على فوز فريقه أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الممتاز.

ونشر حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لاحتفال صلاح بهدفه في شباك مانشستر سيتي، معلقا عليها بعبارة :"شفت الشقاوة".

و قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي 1 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وهذا هو الانتصار الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

في المقابل باتت هذه هي الخسارة الأولى لفريق مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات التعادل في مباراتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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