ماذا قال صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمد صلاح نجم ليفربول، على فوز فريقه الذي تحقق مساء اليوم الأحد، ضد مانشستر سيتي، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد".

واستطاع صلاح أن يقود ليفربول لفوز ثمين تحقق بهدف دون رد، في لقاء أقيم ضمن حسابات الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات عبر شاشة "سكاي" اليوم الأحد :"نعلم جميعًا أننا يجب أن نكون في وضع أفضل، كلنا متحمسون للفوز مرة أخرى، ونأمل أن يمنحنا هذا دفعة للمباريات المقبلة".

وأضاف صلاح :"ما زلنا بعيدين عن اللقب، نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة والتفكير في كل مباراة".

وأنهى :"أحب القتال من أجل الألقاب، لكن في الوقت الحالي نحتاج للتركيز على كل مباراة".

وعاد ليفربول لطريق الانتصارات بعد غياب استمر ثلاث جولات، حيث خسر الليفر من آرسنال بنتيجة (3-2) وتعادل مع إيفرتون بدون أهداف وبرايتون بنتيجة (3-3).

وأصبح ليفربول في المركز الثامن برصيد 13 نقطة من تسع مباريات (3 انتصارات - 4 تعادلات - خسارتين).

في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني ليتلقى السيتي خسارته الأولى هذا الموسم.

وأصبح الفارق بين السيتي مع آرسنال أربع نقاط، حيث تفوق "الجانرز" بنتيجة (1-0) على ليدز يونايتد.