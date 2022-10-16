يونيون برلين يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

عزز يونيون برلين موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز كولون 3 / 2 على ضيفه أوجسبورج.

وارتفع رصيد يونيون برلين إلى 23 نقطة، ليواصل التحليق في الصدارة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه فرايبورج، الذي يحل ضيفا على بايرن ميونخ في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، توقف رصيد دورتموند، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، عند 16 نقطة في المركز الثامن، ليبتعد خطوة جديدة في سباق المنافسة على القمة.

وتقمص يانيك هابيرير دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدفي يونيون برلين في الدقيقتين الثامنة و21 من عمر اللقاء، ليمنح فريق العاصمة الألمانية انتصاره السابع هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، فيما عجز دورتموند عن العودة للمباراة من جديد طوال الفترة المتبقية من المواجهة، لينال خسارته الرابعة مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد في مشواره بالمسابقة في الموسم الحالي.

واستعاد كولون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالبطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه أوجسبورج، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد كولون، الذي خسر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الماضية، إلى 16 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد أوجسبورج، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر أوجسبورج بالتسجيل عن طريق فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 14، لكن كولون رد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع ستيفن تيجيس ودينيس حوسينباسيتش في الدقيقتين 47 و61 على الترتيب.

وأدرك أوجسبورج التعادل بهدف عبر دانييل كاليوري في الدقيقة 69، غير أن كولون سرعان ما عاد للتقدم من جديد بعدما أحرز تيجيس الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81.