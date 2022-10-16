محمد صلاح يقود ليفربول لتجاوز مانشستر سيتي بهدف نظيف

المنامة - ياسر ابراهيم -

سجّل المصري محمد صلاح واحداً من أجمل أهدافه في الدوري الإنكليزي الممتاز ليهدي ليفربول الفوز على مانشستر سيتي.



قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز بغاية الأهمية على ضيفه مانشستر سيتي 1-0 اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وواصل المصري محمد صلاح تألقه أمام مانشستر سيتي بعدما سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة والسبعين مستفيداً من تمريرة رائعة للحارس البرازيلي أليسون.



ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن توتنهام الثالث ومبتعداً بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.



وأتى فوز ليفربول بعدما تعثّر بآخر ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز (تعادلان وخسارة) كما أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في المسابقة (ثلاثة انتصارات).

