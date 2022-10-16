الامارات | ملعب الشارقة يتزين بلون الذهب.. الوصل في الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الوصل في إلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة وإزاحته من الصدارة والجلوس منفردا في قمة دوري المحترفين للمرة الأولى، إذ حقق فوزا ثمينا عليه بهدف نظيف خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ألأحد على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري أندوك للمحترفين في كرة القدم.

وقاد لاعب الوصل البرازيلي جيلبريتو أولفيرا لفوز ثمين بتسجيله هدف المباراة الوحيد «70» مستغلا تمريرة فابيو ليما ليتحول ملعب الشارقة إلى لون الذهب وسط فرحة كبيرة لجمهور الوصل.

وحقق الوصل بهذا الفوز الثمين مكاسب عدة أبرزها العودة بقوة إلى الأضواء وتصدر الدوري بعد غياب طويل ووضع حد لانتصارات الشارقة.

ورفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة فيما تجمد رصيد الشارقة عند 13 نقطة متراجعا للمركز الثاني.