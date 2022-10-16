الامارات | لماذا غيّر كوزمين قميصه خلال مباراة الشارقة والوصل؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لفت كوزمين الأنظار خلال مباراة الوصل مع الشارقة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين بكرة القدم "دوري ادنوك" حيث لعب الشوط الأول مرتديا قميص "تيشيرت" أسود ثم ظهر في الشوط الثاني بـ"تيشيرت" أحمر عليه شعار الشارقة، مما أثار الانتباه عن سبب هذا التغيير المفاجئ.

وانتهت المباراة بفوز الوصل على الشارقة بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي جيلبيرتو اوليفيرا في الدقيقة 70 ليتصدر الدوري لأول مرة هذا الموسم برصيد 14 نقطة متقدما على الشارقة الثاني بنقطة.