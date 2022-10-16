الامارات | الريال يقسو على برشلونة وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 25 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.

وتقدم الريال بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، قلص (البديل) فيران توريس الفارق، بتسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83، غير أن (البديل) البرازيلي رودريجو قضى نهائيا على آمال الفريق الكتالوني في التعادل، عقب تسجيله هدف الريال الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر ركلة جزاء.

ويحمل هذا الانتصار الرقم 77 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، مقابل 73 فوزا للفريق الكتالوني، فيما فرض التعادل نفسه على 35 لقاء.

ورفع الريال عدد أهدافه في مرمى برشلونة إلى 298 هدفا في لقاءات الفريقين بالمسابقة، مقابل 296 هدفا سكنت شباكه.

بهذا الانتصار، ثأر الريال من خسارته القاسية صفر / 4 أمام برشلونة في آخر مواجهة جرت بين الفريقين ببطولة الدوري على ملعب (سانتياجو برنابيو)، معقل الفريق الأبيض.

وتأتي تلك الخسارة، لتضاعف من معاناة برشلونة، الذي بات على مشارف الخروج من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وأصبح برشلونة قريبا من وداع المسابقة القارية، عقب تعادله المخيب 3 / 3 مع ضيفه إنتر الإيطالي في الجولة الماضية من المجموعة الثالثة، حيث باتت حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة مرهونا بنتائج منافسيه.

