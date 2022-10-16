بهدف عالمي.. صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على مان سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، بالجولة 11 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف المبارة الوحيد في الدقيقة 76، بعدما تلقى كرة طولية من الحارس أليسون ليراوغ بهارة كانسلو وينفرد بالمرمى ويسجل على يمين إيدرسون.

وقدم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وأهدر أكثر من فرصة محققة، وكان من ضمنها انفراد صلاح الذي أنقذه ببراعة إيدرسون في الشوط الأول.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، جيمس ميلنر.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.

فيما بدأ مانشستر سيتي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كانسيلو، أكانجي، دياز، ناثان آكي.

الوسط: رودري، جوندوجان، كيفن دي بروين.

الهجوم: فودين، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

وبذلك رفع ليفربول رصيده ل13 نقطة في المركز الثامن، وله مباراة مؤجلة، فيما ظل مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ23 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

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