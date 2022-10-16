صلاح يسجل هدفا عالميا في شباك مانشستر سيتي وسط جنون حفيظ دراجي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الأول لليفربول، في شباك مانشستر سيتي، في الدقيقة 76، في المباراة التي تجمعمها بالجولة 11 بالدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح بعدما تلقى كرة طولية من الحارس أليسون ليراوغ بهارة كانسلو وينفرد بالمرمى ويسجل على يمين إيدرسون.

تشكيل ليفربول اليوم أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، جيمس ميلنر.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كانسيلو، أكانجي، دياز، ناثان آكي.

الوسط: رودري، جوندوجان، كيفن دي بروين.

الهجوم: فودين، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

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