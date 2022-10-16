ريـال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثية ويعتلي صدارة الليجا (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ريـال مدريد، فوزا مستحقا في لقاء الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذى جمعهما اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما، هدف التقدم للمرينجي في الدقيقة 12، من تسديدة من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 35، سدد الأوروجوياني فيدي فالفيردي صاروخية يمزق بها شباك تير شتيجن، ويعزز تقدم ريال مدريد أمام برشلونة بهدف ثانِ.

ونجح فيران توريس فى تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة فى الدقيقة 83.

وأختتم البرازيلى رودريجو ثلاثية ريال مدريد فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، من ركلة جزاء.

وبذلك اعتلى ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف برصيد 22 نقطة.

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