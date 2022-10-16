محمد صلاح يسجل في مانشستر سيتي من أول لمسة بعد إلغاء قرار استبداله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، هدف التقدم لفريقه أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ 11 بالدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 75، بعدما استغل تمريرة خلف دفاع مانشستر سيتي لينطلق نحو المرمى ويسكن الكرة في الشباك.

وكان صلاح قريبا من الخروج من ملعب المباراة قبل دقائق من احراز هدفه، بعدما الغى مدرب فريقه يورجن كلوب القرار الذي جاء بالخطأ، ليكمل النجم المصري المباراة ويسجل هدف التقدم.

وبهذا الهدف، وصل محمد صلاح إلى 121 هدفاً في الدوري الإنجليزي متخطيا ستيفين جيرارد صاحب الـ 120 هدفاً.